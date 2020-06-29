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Иран усиливает противодействие COVID-19 на фоне крупнейшей за три месяца смертности

Иран усиливает противодействие COVID-19 на фоне крупнейшей за три месяца смертности

КИЕВ. 29 июня. УНН. Иран объявил, что сделает ношение масок обязательным в закрытых помещениях, поскольку зафиксированное накануне число жертв коронавирусной инфекции является рекордным за три месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как говорится в сообщении, за сутки 27 июня умерли 144 иранца.

Иранский президент Хассан Рухани также добавил 28 июля, наиболее пострадавшим провинциям будет разрешено повторно применять жесткие ограничения, направленные на противодействие вирусу. Рухани заявил, что новые требования по маскам будут действовать как минимум до 22 июля.

Ранее верховный лидер аятолла Али Хаменеи предупредил, что экономические проблемы страны могут осложниться, если коронавирус продолжит распространяться бесконтрольно.

Напомним, 28 июня мир пересек отметки в 10 млн инфицированных коронавирусом и 500 тысяч умерших от инфекции COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Иран, Коронавирус
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