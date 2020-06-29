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Компании Boeing позволили начать тестовые полеты самолетов 737 MAX

Компании Boeing позволили начать тестовые полеты самолетов 737 MAX

КИЕВ. 29 июня. УНН. Американская авиастроительная компания Boeing получила разрешение на начало тестовых полетов для сертификации среднемагистральных самолетов серии 737 MAX. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и DW.

Федеральное авиационное управление США (FAA) в воскресенье, 28 июня, в электронном письме в Конгресс подтвердило соответствующее решение.

"Полеты с летчиками-испытателями FAA для оценки предлагаемых компанией Boeing изменений в системе автоматического контроля полета самолетов 737 MAX могут начаться уже завтра", - говорится в письме управления. Ожидается, что первые тестовые полеты начнутся уже 29 июня.

Впрочем, для обновления разрешения на коммерческие полеты этих самолетов нужно преодолеть еще немало препятствий. По информации агентства Bloomberg, скорее это может произойти в сентябре этого года.

Напомним, с середины марта 2019 года полеты около 400 самолетов 737 MAX в мире были приостановлены после авиакатастроф.

Напомним, в октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 MAX индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. В марте 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы упал такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines.

Источник: УНН
Теги: Boeing
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