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В Киеве горел закрытый киоск шаурмы

В Киеве горел закрытый киоск шаурмы

КИЕВ. 29 июня. УНН. В субботу в 16:46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Фучика, 3, что в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На место происшествия немедленно прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в металлическом киоске шаурмы размером 3х2.

В 17:00 спасатели локализовали возгорание, а в 17:03 - ликвидирован.

В результате пожара повреждена внутренняя обшивка и распределительный электрощиток. На месте происшествия было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, спасатели ликвидировали загорание в многоэтажке в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары
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