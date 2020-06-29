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Действующий президент Исландии победил на выборах с 92% голосов

Действующий президент Исландии победил на выборах с 92% голосов

КИЕВ. 29 июня. УНН. На президентских выборах в Исландии победу одержал действующий глава государства Гудни Йоханнессон. Он набрал 92,2 процента голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Еще 7,8 процента избирателей поддержали его соперника Гудмундура Франклина Йонссона, выступающего кандидатом от правых сил.

Выборы президента прошли в Исландии 27 июня. Правом голоса могли воспользоваться 252 217 человек. Явка составила 66,9 процента.

Избиратели должны были соблюдать дистанцию в два метра и использовать дезинфицирующие средства, предоставленные на участках. Эти меры предосторожности обусловлены распространением коронавируса SARS-CoV-2.

В Исландии с менее чем 400 тысячами населения выявлено 1838 заражений, 10 инфицированных скончались, а 1816 выздоровели.

Президента Исландии избирают на 4 года. Глава государства исполняет в основном представительские функции, но у него есть право накладывать вето на принимаемые законы и созывать референдумы. Количество сроков его пребывания в должности не ограничено.

Йоханнессон занимает пост главы государства с 2016 года, его предшественник Оулавюр Рагнар Гримссон являлся президентом Исландии на протяжении 20 лет.

Напомним, премьер-министр Франции победил на выборах мэра Гавра, опередив кандидата от коммунистов.

Источник: УНН
Теги: выборы, Исландия
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