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В Чехии зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом

В Чехии зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом

КИЕВ. 29 июня. УНН. Суточный прирост числа инфицированных в Чехии составил 260 человек - это самый высокий показатель за период с 8 апреля, в три раза превышающий число новых заражений, зафиксированное сутками ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В общей сложности в Чехии зафиксировано 11 298 случаев, 347 человек скончались.

Как сообщили в министерстве здравоохранения в Праге, рост числа новых заражений связан с большим числом проводимых тестов, в частности среди сотрудников инкубаторов.

Напомним, 28 июня мир пересек отметки в 10 млн инфицированных коронавирусом и 500 тысяч умерших от инфекции COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Коронавирус
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