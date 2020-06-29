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В Житомирской области горел частный дом

В Житомирской области горел частный дом

КИЕВ. 29 июня. УНН. В воскресенье в 10:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на территории частного подворья в с. Забродье Черняховского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На место происшествия выехали специалисты местной пожарной охраны из соседнего села Высокое и 23-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже по прибытию стало известно, что огнем охвачено кирпичное здание, состоящее из двух помещений - сарая и летней кухни. Существовала угроза перехода горения на еще одно, расположенное рядом.

Уже в 11:06 пожарные локализовали пожар, а в 12:22 - ликвидировали. Также им удалось спасти другое хозяйственное здание и дом владельцев.

Огнем уничтожена крыша вспомогательного здания и вещи домашнего обихода в середине.

На тушение привлекалось 6 спасателей и 2 пожарные автомобили.

По предварительной информации, возгорание произошло в результате короткого замыкания электросети. Окончательная причина пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве горел закрытый киоск шаурмы.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, пожары
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