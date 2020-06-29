Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
7395

В Карпатах нашли пропавших туристов

В Карпатах нашли пропавших туристов

КИЕВ. 29 июня. УНН. В воскресенье в 00:50 в очередной поисково-спасательного отделения Ворохта поступило сообщение от 2 туристов, жителей села Лисичев Львовской области, о том, что во время схода с горы Говерла они потеряли ориентировку и заблудились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В 01:00 к поисково-спасательным работам привлечены поисково-спасательное отделение Ворохта (пост Заросляк) в составе 4 человек.

В 01:50 спасатели нашли заблудившихся туристов неподалеку водопада, они были в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались.

Работники поисково-спасательного отделения сопровождали заблудившихся туристов в учебно-спортивной базы "Заросляк".

Напомним, в Одесской области начала работу туристическая полиция.

Источник: УНН
Теги: туристы, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.