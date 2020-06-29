В Карпатах нашли пропавших туристов

КИЕВ. 29 июня. УНН. В воскресенье в 00:50 в очередной поисково-спасательного отделения Ворохта поступило сообщение от 2 туристов, жителей села Лисичев Львовской области, о том, что во время схода с горы Говерла они потеряли ориентировку и заблудились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В 01:00 к поисково-спасательным работам привлечены поисково-спасательное отделение Ворохта (пост Заросляк) в составе 4 человек.

В 01:50 спасатели нашли заблудившихся туристов неподалеку водопада, они были в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались.

Работники поисково-спасательного отделения сопровождали заблудившихся туристов в учебно-спортивной базы "Заросляк".

Напомним, в Одесской области начала работу туристическая полиция.