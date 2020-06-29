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"Аталанта" Малиновского продолжила победную серию в Серии А

"Аталанта" Малиновского продолжила победную серию в Серии А

КИЕВ. 29 июня. УНН. В 28-м туре итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на выезде одолела "Удинезе" со счетом 3:2, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Наш футболист вышел в стартовом составе своей команды, сыграл в 52-й минуты и заработал желтую карточку. Голы за победителей забивали Сапата и дважды Мюриэль.

Сейчас, имея в активе 57 баллов, бергамцы уверенно занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Добавим, что в этом сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 34 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Источник: УНН
Теги: футбол
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