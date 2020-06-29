Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцину от коронавируса доступной для всех

КИЕВ. 29 июня. УНН. Нобелевские лауреаты и известные в мире деятели призвали сделать будущую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 общедоступной. Соответствующее обращение опубликовали в воскресенье, 28 июня, по инициативе Центра Мохаммада Юнуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Юнус, который родом из Бангладеш, получил Нобелевскую премию мира в 2006 году.

Вместе с ним это обращение подписали 18 нобелевских лауреатов, а также 19 экс-президентив государств, 15 бывших премьер-министров, известные ученые, актеры, певцы, религиозные деятели, политики, активисты и бизнесмены. Под обращением стоят подписи уже более сотни человек.

"Мы обращаемся с этим общим призывом ко всем мировым лидерам, международных организаций и правительств принять законодательные шаги и сделать официальные заявления о признании вакцины против COVID-19 как глобального общего блага, свободного от любого патента, кому бы не принадлежал", - говорится в обращении.

Цель этой инициативы - добиться общедоступности вакцины для всего мира. Ее подписанты призывают к прозрачности информации о исследовании и разработке вакцины, а также требуют обеспечить равный доступ к вакцине для жителей всех стран.

Среди подписантов инициативы, в частности, нобелевские лауреаты Лех Валенса и Михаил Горбачев, актер Джордж Клуни, певец Боно, предприниматель Ричард Брэнсон и другие.

Напомним, последние сутки количество официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 во всем мире преодолела отметку в 10 млн. Умерли почти полмиллиона человек, в которых было обнаружено болезни. В то же время выздоровели более пяти миллионов человек.