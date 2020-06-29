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Понедельник, 29 июня 2020, 03:56 • Денис Масликов • 11370
В Киевской области горел автомобиль
КИЕВ. 29 июня. УНН. В воскресенье в 5:57 в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в с. Синица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На место происшествия был направлен дежурный караул 13-й Государственной пожарно-спасательной части г. Богуслав.
Прибыв к месту вызова спасатели установили, что горит легковой автомобиль.
В 6:19 пожар был локализован, а в 6:52 полностью ликвидирован.
Пострадавшие и погибшие отсутствуют.
На пожаре работало 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.
Напомним, в Днепре ликвидировал пожар в частном секторе.
Источник: УНН
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