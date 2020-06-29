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В Киевской области горел автомобиль

В Киевской области горел автомобиль

КИЕВ. 29 июня. УНН. В воскресенье в 5:57 в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в с. Синица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На место происшествия был направлен дежурный караул 13-й Государственной пожарно-спасательной части г. Богуслав.

Прибыв к месту вызова спасатели установили, что горит легковой автомобиль.

В 6:19 пожар был локализован, а в 6:52 полностью ликвидирован.

Пострадавшие и погибшие отсутствуют.

На пожаре работало 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, в Днепре ликвидировал пожар в частном секторе.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, пожары
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