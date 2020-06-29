"Динамо" потерпело седьмое поражение в сезоне УПЛ

КИЕВ. 29 июня. УНН. В матче 28-го тура чемпионата Украины состоялся матч между "Десной" и "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Капитан киевлян Виктор Цыганов отметился двумя взятием ворот, но их соперник ответил голами Картушова, Гитчегката автогола Каргбо и Гитченко - 3:2.

Состав команд:

"Динамо": Бущан - Кендзера (Караваев, 46), Шабанов, Попов, Миколенко - Кадири, Шепелев, Буяльский, Цыганков (к), Вербич - Русин.

"Десна": Паст, Тамм, Огиря, Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 67), Филиппов, Калитвинцев (Картушов, 87), Гитченко, Конопля, Старенький, Имереков.

Добавим, "Динамо" с 55 очками идет вторым, а "Десна" четвертая (52).