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В Херсонской области во время сенокоса загорелся комбайн

В Херсонской области во время сенокоса загорелся комбайн

КИЕВ. 29 июня. УНН. В субботу в 18:26 на пункт связи 3-й Государственной пожарно-спасательной части Великолепетиского района поступило сообщение о том, что в поле на 2-м км трассы В. Лепетиха-Николаевка, во время кошения загорелся комбайн ДОН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

После принятого вызова на место происшествия сразу выехал дежурный караул.

По прибытию на место пожарные сразу приступили к тушению пожара.

Локализовали пожар в 19:00, а в 19:30 ликвидировали.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Киевской области горел автомобиль.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, пожары
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