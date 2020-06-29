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Понедельник, 29 июня 2020, 04:25 • Денис Масликов • 7650
В Херсонской области во время сенокоса загорелся комбайн
КИЕВ. 29 июня. УНН. В субботу в 18:26 на пункт связи 3-й Государственной пожарно-спасательной части Великолепетиского района поступило сообщение о том, что в поле на 2-м км трассы В. Лепетиха-Николаевка, во время кошения загорелся комбайн ДОН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
После принятого вызова на место происшествия сразу выехал дежурный караул.
По прибытию на место пожарные сразу приступили к тушению пожара.
Локализовали пожар в 19:00, а в 19:30 ликвидировали.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в Киевской области горел автомобиль.
Источник: УНН
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