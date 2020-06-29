Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение Рады осенью - Стефанчук

КИЕВ. 29 июня. УНН. Первый вариант закона об оппозиции, который готовит нынешняя власть, может быть внесен на рассмотрение парламента в сентябре или октябре. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Это первый вариант, который будет на обсуждении. Ибо мы тоже хотим его обсудить широко. И мы хотим сделать, чтобы этот законопроект был чрезвычайно основательным и не мог быть подвергнут изменениям. Потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то сегодня власть, а завтра оппозиция", - сказал он.

По словам Стефанчук, "для меня важно - это, во-первых, закрепление каталога прав оппозиции, а во-вторых, создание гарантий, чтобы эти вещи не изменились независимо от того, какая будет власть".

По его словам, в правящей партии сейчас рассматривают как один из вариантов - внесение в тело Конституции положения, закон об оппозиции и изменения в него принимают 300 голосами.

"Один из таких вариантов сейчас на рабочей группе мы рассматриваем для того, чтобы ни одна последующая власть не намерена была изменить этого положения - 300 голосами", - сказал он.

"Это один из вариантов, который мы обсуждаем. Я считаю, что он мог бы быть нормальным фактором для стабильности именно этого закона", - добавил Руслан Стефанчук.

Законопроекты об оппозиции подавались в последние годы в Верховную Раду Украины уже не раз, но ни один из них до сих пор не был принят.

Напомним, в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции.