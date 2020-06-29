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На Буковине обнаружили 59 новых случаев коронавируса, в общем 4745

На Буковине обнаружили 59 новых случаев коронавируса, в общем 4745

КИЕВ. 29 июня. УНН. По состоянию на вечер воскресенья на Буковине официально подтверждено еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр обработал 487 образцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4745 человек.

Также 28 июня COVID-19 победили 13 буковинцев.

Напомним, в Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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