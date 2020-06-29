Кравец принял участие в победе аутсайдера турецкой Суперлиги

КИЕВ. 29 июня. УНН. В поединке 29-го тура турецкой Суперлиги "Кайсериспор" нападающего сборной Украины Артема Кравца на выезде встречался с "Сивасспором". Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.

Наш форвард вышел в стартовом составе гостей и сыграл в 69-й минуты, а сама игра закончилась второй подряд победой его команды со счетом 2:0 (забивали Акар и Менса).

Сейчас, имея в активе 28 очков, "Кайсериспор" занимает шестнадцатую позицию в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что в этом сезоне Кравец провел в составе "Кайсериспора" 17 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.