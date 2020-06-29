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В Ровенской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса

КИЕВ. 29 июня. УНН. По состоянию на вечер воскресенья в Ровенской области зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Таким образом в Ровенской области сейчас 3644 случая заболевания коронавирусом.

В области 68 летальных случаев, вызванных COVID-19.

Преодолели болезнь 1746 жителей области. Выздоровели 7 человек из г.Вараш и Березновского района.

В работе лабораторий области остается 308 образцов.

Напомним, в Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, Коронавирус
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