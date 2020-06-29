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"Днепр-1" потерпел второе поражение подряд в УПЛ

"Днепр-1" потерпел второе поражение подряд в УПЛ

КИЕВ. 29 июня. УНН. Во встрече лидеров Группы вылета УПЛ состоялся матч 28 тура в котором в гости к "Мариуполя" пожаловал "Днепр-1", передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Кроме того, что "Мариуполь" шел на перерыв при счете 2:0 (забивали Корниенко и Кащук), он еще имел несколько опасных моментов. Причем, что интересно, хозяева поля не придумали ничего сверхъестественного, просто ловя гостей на контратаках.

После перерыва, получив соответствующие инструкции от Михайленко, его подопечные понеслись вперед. Давление на ворота "Мариуполя" вырос в несколько раз, моментов забить "Днепр-1" было много. Впрочем, даже имея на игрока больше, гости не сумели вырвать ничью. Гол с пенальти Хобленко позволил установить счет на табло - 2:1.

У "Днепр-1" 34 очка и седьмая позиция, "Мариуполь" уступает только одним баллом.

Добавим, что в другой встрече "Ворскла" и "Олимпик" разошлись мировой - 0:0.

Источник: УНН
Теги: футбол
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