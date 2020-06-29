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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,70 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,70 грн/доллар

КИЕВ. 29 июня. УНН. На 29 июня 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,70 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.700200 грн за доллар;

29.912200 грн за евро;

0.384700 грн за российский рубль;

33.180300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 июня курс указанных валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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