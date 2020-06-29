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Понедельник, 29 июня 2020, 06:15 • УНН • 4545
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,70 грн/доллар
КИЕВ. 29 июня. УНН. На 29 июня 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,70 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.700200 грн за доллар;
29.912200 грн за евро;
0.384700 грн за российский рубль;
33.180300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 июня курс указанных валют не изменился.
Источник: УНН
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