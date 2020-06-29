На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 29 июня. УНН. Национальный банк Украины на 29 июня 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 508.2550 грн;

Серебро - 15.0096 грн;

Платина - 690.2388 грн;

Палладий - 1 600.8800 грн.

По сравнению с 28 июня курс всех указанных металлов не изменился.