Определились все полуфиналисты Кубка Англии по футболу

КИЕВ. 29 июня. УНН. Тремя поединками завершился четвертьфинальный этап Кубка Англии по футболу, передает УНН.

Первым участником 1/2 финала стал "Манчестер Юнайтед", который минимально обыграл "Норвич" - 2:1. Лондонский "Арсенал" с аналогичным результатом одолел "Шеффилд Юнайтед". Голы за победителей забивали Пепе и Себальос.

Другой лондонский клуб "Челси" праздновал выигрыш над "Лестером" - 1:0. Автором победного взятия ворот стал Росс Баркли.

Заключительным участником 1/2 финала стал клуб Александра Зинченко - "Манчестер Сити". "Мещане" благодаря взятию ворот от Де Брюйне и Стерлинга получили необходимый результат - 2:0.

Заметим, что Зинченко не попал в заявку "МС" на данный матч.