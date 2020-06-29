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Определились все полуфиналисты Кубка Англии по футболу

Определились все полуфиналисты Кубка Англии по футболу

КИЕВ. 29 июня. УНН. Тремя поединками завершился четвертьфинальный этап Кубка Англии по футболу, передает УНН.

Первым участником 1/2 финала стал "Манчестер Юнайтед", который минимально обыграл "Норвич" - 2:1. Лондонский "Арсенал" с аналогичным результатом одолел "Шеффилд Юнайтед". Голы за победителей забивали Пепе и Себальос.

Другой лондонский клуб "Челси" праздновал выигрыш над "Лестером" - 1:0. Автором победного взятия ворот стал Росс Баркли.

Заключительным участником 1/2 финала стал клуб Александра Зинченко - "Манчестер Сити". "Мещане" благодаря взятию ворот от Де Брюйне и Стерлинга получили необходимый результат - 2:0.

Заметим, что Зинченко не попал в заявку "МС" на данный матч.

Источник: УНН
Теги: футбол
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