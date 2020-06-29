В Турции произошло землетрясение

КИЕВ. 29 июня. УНН. В провинции Мугла на юго-западе Турции 28 июня произошло землетрясение магнитудой 5.2 балла, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Подземные толчки были зафиксированы в 20:43 по киевскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в уезде Мармарис.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 61,44 км.

Напомним, на Прикарпатье за сутки произошло два землетрясения.