Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку Архив
16365

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение

КИЕВ. 29 июня. УНН. В провинции Мугла на юго-западе Турции 28 июня произошло землетрясение магнитудой 5.2 балла, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Подземные толчки были зафиксированы в 20:43 по киевскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в уезде Мармарис.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 61,44 км.

Напомним, на Прикарпатье за сутки произошло два землетрясения.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.