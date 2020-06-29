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Понедельник, 29 июня 2020, 07:00 • Денис Масликов • 16365
В Турции произошло землетрясение
КИЕВ. 29 июня. УНН. В провинции Мугла на юго-западе Турции 28 июня произошло землетрясение магнитудой 5.2 балла, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Подземные толчки были зафиксированы в 20:43 по киевскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в уезде Мармарис.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 61,44 км.
Напомним, на Прикарпатье за сутки произошло два землетрясения.
Источник: УНН
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