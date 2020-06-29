Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку Архив
14625

Южная Корея намерена внедрить трехуровневую систему карантина

Южная Корея намерена внедрить трехуровневую систему карантина

КИЕВ. 29 июня. УНН. Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Ренхап и DW.

В настоящее время в стране действует первый уровень. Если его повысят до второго, то снова будут ограничены массовые мероприятия.

При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закроются образовательные учреждения.

Напомним, в мире от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

Источник: УНН
Теги: Южная Корея, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.