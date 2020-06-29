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Понедельник, 29 июня 2020, 07:41 • Денис Масликов • 14625
Южная Корея намерена внедрить трехуровневую систему карантина
КИЕВ. 29 июня. УНН. Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Ренхап и DW.
В настоящее время в стране действует первый уровень. Если его повысят до второго, то снова будут ограничены массовые мероприятия.
При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закроются образовательные учреждения.
Напомним, в мире от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
Источник: УНН
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