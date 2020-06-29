Из-за непогоды в Украине обесточены 103 населенных пункта

КИЕВ. 29 июня. УНН. По состоянию на 7:00 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в 4 областях, а именно: Сумская - 60, Киевская - 21, Черниговская - 20 и Ивано-Франковска - 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

В 70 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (42), Черновицкая (19), Львовская (2), Тернопольской (7), подтоплено 550 домов (было 14456) (Ивано-Франковская (267), Черновицкая (163) , Тернопольской (120) 1 объект социальной и бытовой сферы (было 18),

затоплено 831 подвал (было 7225) (Ивано-Франковская (574), Черновицкая (217), Тернопольская (34), Львовская (6), 1898 приусадебных участков (было 22182) (Ивано-Франковская (1008 ), Черновицкая (679), Тернопольская (209), Львовская (2),

разрушено 150,5 км автодорог (было 278,2) (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08) 83 моста (было 95) в Ивано-Франковской (81), Львовской ( 1) и Черновицкой (1);

повреждено 582 км автодорог (было 653) и 220 мостов (было 265) Ивано-Франковская (541 км дорог и 206 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов).

Силами ДСНС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ - 2523 лица, в течение суток откачано 32904 м куб. воды (с начала работ - 183 244 м куб) доставлены для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ - 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ - 25315 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 человек и 291 ед. техники, из них от ГСЧС 467 человек л/с и 193 ед. техники (из них 2 вертолета).

Напомним, Шмыгаль сообщил, когда начнутся работы по ликвидации последствий наводнения в Западной Украине.