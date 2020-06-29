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В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек

В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек

КИЕВ. 29 июня. УНН. По меньшей мере 12 человек погибли в результате сильных ливней и урагана, которые в последние дни обрушились на китайскую провинцию Сычуань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Вечером в воскресенье, 28 июня, местные власти сообщили, что после ураганного ветра и дождей в уезде Мяньнин 12 человек погибли и еще десять считаются пропавшими без вести. Десять погибших и семеро пропавших насчитали в городке Ихай после наводнения.

Еще два человека погибли и трое пропали в уезде Гаоян, где два автомобиля сорвались с шоссе в вышедшую из берегов реку.

Всего ненастье затронуло жизни почти 10 тысяч человек в Сычуане — местные дороги отрезаны от автотрасс, вода повредила дома и посевы. Экстренные службы эвакуировали из района наводнения 7,7 тыс. человек.

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 103 населенных пункта.

Источник: УНН
Теги: Китай, непогода
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