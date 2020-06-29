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В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами

В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня на Левобережье, днем и в западных областях, 30 июня в западных, северных и центральных областях, 1 июля в восточной части кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ночь на вторник в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди; на остальной территории страны без осадков.

Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 23°; днем 24-30°, на юге до 34°, во вторник и среду на западе страны 21-27°.

В Киевской области и в Киеве сегодня без осадков. Температура ночью 16-19°, днем 26-29°.

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 103 населенных пункта.

Источник: УНН
Теги: погода, дождь, грозы
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