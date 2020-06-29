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В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

КИЕВ. 29 июня. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 был зарегистрирован в трех областях - Львовской, Ровенской и Закарпатской. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 115, Ровенской области - 70, и Закарпатской области - 66", - сказал министр.

По его словам, в целом за прошедшие сутки заболело 646 человек. Из них 28 детей и 85 медицинских работников. Были госпитализированы 164 человека, зафиксировано 18 летальных случаев.

Как сообщал УНН, по состоянию на вечер воскресенья в Ровенской области было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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