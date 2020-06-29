Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
11820

В Одесской области без вести пропала несовершеннолетняя девушка

В Одесской области без вести пропала несовершеннолетняя девушка

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Одесской области объявлено в розыск несовершеннолетнюю девушку, которая поехала на море и до сих пор не вернулась. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Овидиопольским отделом полиции в Одесской области разыскивается жительница с. Молодежное Галинская Есения Валентиновна, 2004 года рождения, которая 28 июня текущего года уехала в г. Черноморск на море и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

Приметы: на вид 16 лет, рост примерно 155 см, худощавая, волосы рыжие короткие.

Была одета: в черные шорты, черную футболку с надписью "твои слёзы моё вино", черные шлепанцы, черную панамку.

Напомним, на Буковине в пострадавшем от непогоды районе мужчина упал с подводы в ручей и пропал, полиция разыскивает без вести пропавшего.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пропавшие без вести, несовершеннолетние
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.