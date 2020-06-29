В Одесской области без вести пропала несовершеннолетняя девушка

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Одесской области объявлено в розыск несовершеннолетнюю девушку, которая поехала на море и до сих пор не вернулась. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Овидиопольским отделом полиции в Одесской области разыскивается жительница с. Молодежное Галинская Есения Валентиновна, 2004 года рождения, которая 28 июня текущего года уехала в г. Черноморск на море и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

Приметы: на вид 16 лет, рост примерно 155 см, худощавая, волосы рыжие короткие.

Была одета: в черные шорты, черную футболку с надписью "твои слёзы моё вино", черные шлепанцы, черную панамку.

Напомним, на Буковине в пострадавшем от непогоды районе мужчина упал с подводы в ручей и пропал, полиция разыскивает без вести пропавшего.