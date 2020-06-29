В Минздраве объяснили большое количество пневмоний в Украине

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Украине сегодня увеличился показатель заболевания пневмонией по сравнению с маем. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Согласно решению Министерства здравоохранения, в свое время был расширен алгоритм и перечень тестирования ПЦР-тестами, которое у нас происходит в связи с COVID-19. В том числе туда было добавлено все новые случаи пневмонии. Независимо от того, есть ли симптомы коронавирусной болезни, нет, мы тестируем все без исключения пневмонии, которые регистрируются в нашей стране", - пояснил министр.

Он отметил, что это важно, ведь основным осложнением COVID-19 является пневмония, которая тяжело проходит, что часто приводит к летальному исходу.

"Когда мы начали это тестировать, в середине апреля мы регистрировали в неделю порядка 5061 пневмония была в неделю. Потом у нас этот показатель начал падать, это в том числе было благодаря тем карантинным ограничениям, которые существовали в стране. На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии за неделю. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 тыс. пневмоний в неделю. Основные осложнения - это COVID-19 ", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 646 человек, из всего COVID-19 по состоянию на утро понедельника в Украине подтвердили у 43 628 человек.