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Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
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У Президента поблагодарили 5 стран-партнеров за помощь после паводков

У Президента поблагодарили 5 стран-партнеров за помощь после паводков

КИЕВ. 29 июня. УНН. Украина благодарна США, Венгрии, Израилю, Молдове и Швеции, которые предложили помощь в ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель, передает УНН.

"Мы благодарны США, Венгрии, Израилю, Молдове и Швеции, которые предложили помощь украинскому карпатскому региону для восстановления после того, что Еврокомиссия называет сильнейшим наводнением в регионе за последние полвека", - написала пресс-секретарь.

По словам Мендель, затопление наблюдалось в 180 городах и селах Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областей, было затоплено 202 км дорог, 94 моста разрушено, повреждено 620 км дорог и 259 мостов.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе страны.

Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

Источник: УНН
Теги: Украина, непогода, паводки, Офис президента Украины
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