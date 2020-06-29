В Госпродпотребслужбе сообщили о нарушениях на рынках Киева

КИЕВ. 29 июня. УНН. В столице при участии специалистов Госпродпотребслужбы провели мониторинг на 154 объектах, из них 41 рынок. По результатам проверки на рынках были обнаружены отдельные недостатки, передает УНН со ссылкой на оперативную информацию за 25 июня на основе мониторинга соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами, которые осуществляют хозяйственную деятельность в Киеве, опубликованную пресс-службой Госпродпотребслужбы, передает УНН.

"При участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве провели мониторинг на 154 объектах, из них 41 рынок. По результатам предоставлено 11 писем с предложениями устранения недостатков", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

В частности, сообщается, что на рынках было обнаружено следующие недостатки:

- Частично не соблюдаются показатели микроклимата в помещениях - "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32; "Оптима", ул. Мурманская, 6д, "Левобережный" ул. Е. Сверстюка, 3, "Оболонь" ул. Героев Днепра, 41, Печерский рынок, Печерская площадь, 1. М.Бойчука1\2; "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

- Не соблюдается входной санитрано контроль и социальная дистанция - рынок "Колибрис" ул. Леся Курбаса, 6.

- Не проводится сквозное проветривание помещений каждые три часа - рынок "Днепр", бул.Кольцова, 12.

- Не систематическая термометрия работников - т\м "Дарница" ул.Попудренко, 5.

- Используются сомнительные дезинфекционные средства, не имеющие государственной реестрации- т/м "Вырлица" ул.Декабристов, 12А.

Как сообщал УНН, по результатам проверки 209 объектов в столице за 27 июня составлено 7 протоколов за нарушение правил карантина.