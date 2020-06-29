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В ВСУ за сутки обнаружили еще один случай COVID-19

В ВСУ за сутки обнаружили еще один случай COVID-19

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро 29 июня 180 человек болеет острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки коронавирус обнаружили у одного военнослужащего, передает УНН со ссылкой на данные Командования медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 29 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - 5", - информируют в командовании.

Сообщается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 569 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - отметили в ВСУ.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 646 человек, из всего COVID-19 по состоянию на утро понедельника в Украине подтвердили у 43 628 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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