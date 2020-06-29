В Одессе вода на пяти пляжах не соответствует нормативным требованиям

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Одессе на пяти пляжах пробы морской воды не соответствовали нормативным требованиям санитарно-микробиологических показателей. Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава по результатам анализа проб морской воды, взятых в период с 19 по 25 июня, передает УНН.

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям - 13 проб (пляжи г. Одесса, а именно: 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б.Фонтана, "Аркадия", "Дельфин")", - информируют в лабораторном центре.

В то же время сообщается, что на санитарно-химические показатели было исследовано 9 проб - все отвечали гигиеническим требованиям.

Как сообщал УНН, ранее на одесский пляж "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi ограничили доступ.