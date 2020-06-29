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На Донбассе оккупанты обстреляли Крымское, ранены два бойца ВСУ

На Донбассе оккупанты обстреляли Крымское, ранены два бойца ВСУ

КИЕВ. 29 июня. УНН. В воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел по позициям украинских защитников вблизи Крымского, в результате чего двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Об этом сообщает штаб ООС, передает УНН.

"По позициям украинских защитников вблизи Крымского, российские оккупанты применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - информирует штаб.

Сообщается, что эвакуационной техникой воины были доставлены в военно-медицинское учреждения, где им оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь.

"Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - отметили в штабе.

Напомним, 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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