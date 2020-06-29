Семилетний мальчик умер на одном из пляжей Голубых озер в Донецкой области

КИЕВ. 29 июня. УНН. В воскресенье во время купания в озере в Донецкой области утонул семилетний мальчик. Об этом информирует Славянский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.

"Около 19:00 в полицию Лимана поступило сообщение о гибели ребенка на одном из пляжей Голубых озер. Предварительно установлено, что мальчик приехал на отдых с семьей своей старшей сестры из Краматорска. Через некоторое время взрослые заметили отсутствие ребенка. Мальчика нашли без сознания", - сообщили правоохранители.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в полиции, это уже четвертая трагедия на воде, которая случилась в июне в Донецкой области. Ранее утонули мальчики 4 и 11 лет, а 15-летняя девочка получила травму.

Напомним, по данным ГСЧС Украины, с начала июня на водоемах страны погибло более 30 детей.