Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
17355

Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены

Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены

КИЕВ. 29 июня. УНН. В понедельник правоохранители обнаружили тело погибшей жены депутата Николаевского областного совета. Мужчина сообщил, что жена выстрелила себе в голову, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Николаевской области.

"Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия нанесла себе ранения в голову", - информируют в полиции.

Сообщается, что на место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции.

"33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются. Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК", - отметили правоохранители.

Как сообщал УНН, застреленным был найден народный депутат Валерий Давыденко, член группы "Доверие" в ВР и сопредседатель партии "Наш край".

Источник: УНН
Теги: полиция, самоубийство, Николаев и Николаевская область, депутаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.