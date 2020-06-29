Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены

КИЕВ. 29 июня. УНН. В понедельник правоохранители обнаружили тело погибшей жены депутата Николаевского областного совета. Мужчина сообщил, что жена выстрелила себе в голову, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Николаевской области.

"Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия нанесла себе ранения в голову", - информируют в полиции.

Сообщается, что на место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции.

"33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются. Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК", - отметили правоохранители.

Как сообщал УНН, застреленным был найден народный депутат Валерий Давыденко, член группы "Доверие" в ВР и сопредседатель партии "Наш край".