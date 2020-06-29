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Бабак: пока нет альтернативы онлайн-образованию

Бабак: пока нет альтернативы онлайн-образованию

КИЕВ. 29 июня. УНН. На сегодня в системе онлайн-образования Украины не существует альтернативы онлайн-образованию. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал глава комитета ВР по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, передает корреспондент УНН.

"У нас нет альтернативы онлайн-образованию, и оно вообще у нас не было развито, поэтому коронавирус в принципе заставил сделать и всю систему образования сделать серьезный шаг вперед в онлайн образовании, но конечно оно не заменяет полноценно очное образование", - сказал глава комитета ВР.

Он также не согласился с доводами некоторых родителей, которые не поддерживают обучение в онлайн-режиме.

"Если школы закрыты, а онлайн обучение не хочется, что тогда делать детям? Часть детей может учиться самостоятельно, но на самом деле мы понимаем, что дистанционное образование - оно хорошее до определенного уровня сознания, когда человек сам понимает, как нужно учиться, почему нужно учиться и т.д.", - отметил Бабак.

Напомним, по словам Сергея Бабака, при условии, если до 1 сентября в Украине ухудшится ситуация с заболеванием коронавирусной болезнь. COVID-19, учебный год для школьников и студентов может начаться в дистанционном режиме.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, обучение, нардепы
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