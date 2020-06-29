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ЕС уточнил список стран, для которых откроет границы с 1 июля: Украина среди них нет

ЕС уточнил список стран, для которых откроет границы с 1 июля: Украина среди них нет

КИЕВ. 29 июня. УНН. Европейский Союз все еще не пришел к согласию относительно перечня "безопасных стран", граждане которых смогут посетить Европу в июле. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает Euractiv, передает УНН.

Так, после нескольких дней переговоров дипломаты ЕС в пятницу согласились предложить перечень из 14 стран своим национальным правительствам.

Хорватия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, просила страны высказать свои предложения до субботы, надеясь, что этот вопрос может быть вынесен на голосование среди 27 стран-членов.

"До сих пор продолжаются консультации, которые продлятся до понедельника... Нет видения, куда это пойдет, но президентство все еще надеется вынести этот вопрос на голосование в понедельник", - сообщил агентству AFP источник ЕС.

Предложенный "безопасный" список содержит всего четырнадцать стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Путешественники из Китая смогут въехать, но при условии, что Пекин позволит то же для европейцев.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Украина попала в предварительный список из 54 стран, гражданам которых планируют разрешить въезд в Европейский Союз с 1 июля.

Источник: УНН
Теги: граница, ЕС, карантин
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