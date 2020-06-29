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Иран раскрыл детали переговоров с Францией относительно "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ

Иран раскрыл детали переговоров с Францией относительно "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ

КИЕВ. 29 июня. УНН. Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что Иран и Франция согласовали дату расшифровки "черных ящиков" со сбитого украинского самолета МАУ. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim, передает УНН.

"Иранская организация гражданской авиации провела необходимые переговоры с французским бюро по расследованию и анализу авиационных происшествий и сделки почти завершены. Если все пойдет так, и никаких неожиданных событий не произойдет, "черный ящик" будет доставлен во Францию авиационной командой из нашей страны, и работа по чтению и извлечению информации из "черного ящика" начнется 20 июля 2020 года", - сказал он.

По словам Бахарванда, команда экспертов и технических специалистов из Ирана будет руководить исследовательской работой, а чтение информации будет осуществляться под руководством иранской команды.

"Конечно, другие страны, так или иначе связанные с этим трагическим событием, могут направить своего представителя во Францию в качестве наблюдателя", - сказал чиновник.

Напомним, ранее Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) сообщило, что расшифровка бортовых самописцев с сбитого над Тегераном пассажирского самолета МАУ начнется во Франции в июле.

В свою очередь в МИД в ответ на информацию о передаче самописцев отметили, что Украина относится к обещанию Тегерана со сдержанным оптимизмом.

Источник: УНН
Теги: Франция, авиакатастрофа, МАУ, Иран
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