Меню в ресторанах на украинском и русском языках хотят видеть 40% украинцев - опрос

КИЕВ. 29 июня. УНН. Меню в заведениях питания как на украинском, так и на русском языках хотят видеть 40% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

"Респондентам был задан вопрос о том, на каком языке - украинском и/или русском - должно быть меню (описание блюд) в столовых, закусочных, кафе и ресторанах (кроме таких языков, как английский и др.). Чаще всего украинцы выбирали ответ "на украинском и русском языках на всей территории страны" (40%), на втором месте альтернатива "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает"(27%), на третьем "только на украинском языке на всей территории страны" (25%), на четвертом "обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает" (1%)", - сообщили в КМИС.

Таким образом, отмечают исследователи, 92% считают, что меню на украинском языке обязательно должно быть на всей территории Украины. На русском языке обязательно на всей территории должно быть по мнению 41% респондентов.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, в июне в соцсетях появилась информация о том, что известный блогер раскритиковал отсутствие в украинском McDonald's меню на русском языке.

Компания отреагировала на претензию, заявив, что ее главным языком в Украине является украинский.