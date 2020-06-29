На Буковине ослабляют карантин: детали

КИЕВ. 29 июня. УНН. С 1 июля в Черновицкой области ослабляют карантин. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой облгосадминистрации.

"На Буковине с 1 июля будет восстановлено внутриобластные сообщения... При этом в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Также будут проводить температурный скрининг", - сообщили в ОГА.

Кроме того, отмечается, что будет разрешена работа спортзалов, ресторанов, при условии, что в помещении будет находиться не более 10 человек.

"С 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведения индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в ОГА, накануне Кабинет министров Украины причислил Буковину в перечень областей, в которых возможно ослабление карантина.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 июня город Киев и 12 областей не соответствуют целевым показателям, необходимым для перехода к следующему этапу ослабления карантина.