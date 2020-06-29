Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России

КИЕВ. 29 июня. УНН. Евросоюз сегодня продлил на шесть месяцев секторальные экономические санкции, введенные из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник, передает УНН.

"Сегодня Совет принял решение обновить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года. Это решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений...на видеоконференции членов Совета Европы от 19 июня 2020 года. Учитывая то, что полная реализация еще не достигнута лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничительные меры направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на область товаров двойного назначения.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил политическое решение лидеров ЕС продолжить экономические (секторальные) санкции против России еще на 6 месяцев, ведь "санкции дают четкий сигнал того, что России необходимо полностью выполнить Минские соглашения".