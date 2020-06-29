Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8580

Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России

Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России

КИЕВ. 29 июня. УНН. Евросоюз сегодня продлил на шесть месяцев секторальные экономические санкции, введенные из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник, передает УНН.

"Сегодня Совет принял решение обновить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года. Это решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений...на видеоконференции членов Совета Европы от 19 июня 2020 года. Учитывая то, что полная реализация еще не достигнута лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничительные меры направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на область товаров двойного назначения.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил политическое решение лидеров ЕС продолжить экономические (секторальные) санкции против России еще на 6 месяцев, ведь "санкции дают четкий сигнал того, что России необходимо полностью выполнить Минские соглашения".

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.