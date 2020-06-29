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ООС: боевики семь раз открывали огонь, есть раненые

ООС: боевики семь раз открывали огонь, есть раненые

КИЕВ. 29 июня. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наших воинов использовав минометы 120-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровья военнослужащих, наши защитники открывали огонь", - сообщили в пресс-центре.

Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики дважды обстреляли украинских защитников вблизи Хутора Вольного. Против наших воинов противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три раза агрессор нарушал режим прекращения огня около Крымского. Сначала российские наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а позже враг применил по нашим оборонным укреплениях еще и минометы калибра 120 мм, которые давно должны быть отведенными от линии боевого соприкосновения.

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Также оккупанты дважды открывали огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Березового. На этом участке фронта противник обстреливал наших воинов с ПТРК, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинского учреждение, им предоставлена надлежащая помощь врачей. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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