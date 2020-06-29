Обстоятельства трагедии на шахте расследует спецкомиссия - Минэнерго

КИЕВ. 29 июня. УНН. Специальная комиссия расследует обстоятельства трагедии на шахте "Привольнянская" в Лисичанске. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает УНН.

28 июня в 22.55 на шахте "Привольнянская" (ОАО "Лисичанскуголь") в южном разведывательном вентиляционном штреке произошло внезапное обрушение породы, рассказали в ведомстве.

"В зоне аварии пострадали 2 работника участка № 1. В результате аварии проходчик Александр Ефремов, 1990 года рождения, получил травму ноги, а электрослесарь подземный Андрей Дреманович, 1973 года, к сожалению, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас создана специальная комиссия с участием представителей Гоструда, Фонда социального страхования, ОАО "Лисичанскуголь" и профсоюза, расследующего обстоятельства несчастного случая.

Министерство энергетики и лично Ольга Буславец выражают искренние соболезнования родственникам и близким горняков", - отметили в Минэнерго.