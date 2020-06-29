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В Житомирской области парень пошел стреляться в поле из-за ссоры с девушкой

В Житомирской области парень пошел стреляться в поле из-за ссоры с девушкой

КИЕВ. 29 июня. УНН. В понедельник местного жителя обнаружили с огнестрельным ранением головы близ села Озадовка. Предварительно, парень после ссоры с девушкой пытался покончить жизнь самоубийством, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно, около 1:20 20-летний житель села Озадовка, поссорившись с девушкой, взял гладкоствольное охотничье ружье, оставшейся ему от деда, и пошел в поле, где выстрелил себе в лицо. Парень с огнестрельным ранением было госпитализирован в реанимационное отделение Бердичевской городской больницы", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что изъяли с места происшествия оружие и другие вещественные доказательства, опросили местных жителей.

Сейчас идет дальнейшее выяснение всех причин и обстоятельств.

Как сообщал УНН, в Харькове мужчина неделю скрывал факт смерти родителей и пытался покончить с собой.

Источник: УНН
Теги: полиция, самоубийство, Житомир и Житомирская область
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