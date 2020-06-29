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В Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки

В Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Харьковской области водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего иномарку выбросило на обочину с последующим опрокидыванием авто. В дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир легковушки, водитель с травмами госпитализирован. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Авария произошла 28 июня в 13:14 в селе Садовое Лозовского района. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что водитель автомобиля LIFAN, 49-летний житель города Лозовая, во время движения не справился с управлением. В результате иномарку выбросило на обочину с последующим опрокидыванием авто.

В результате ДТП пассажир автомобиля LIFAN, 45-летний житель Лозовой, от полученных травм погиб на месте. Водитель легковушки с травмами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.

По данному факту следственным отделом СУ ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 49-летний водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Запорожской области из-за столкновения автомобиля с деревом погибла женщина, четверо пострадали.

Источник: УНН
Теги: ДТП, гибель, Харьков и Харьковская область
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