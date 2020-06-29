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Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
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Спасатели, которые ликвидируют последствия наводнений, получат помощь из Италии - МВД

Спасатели, которые ликвидируют последствия наводнений, получат помощь из Италии - МВД

КИЕВ. 29 июня. УНН. На обращение Посольства Украины в Риме итальянская сторона приняла решение предоставить гуманитарную помощь для западных регионов Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Соответствующее снаряжение и спецтехнику, а именно помпы, оборудованные комплектом рукавов, мобильные генераторы, спасательные тросы, квадрокоптер, каркасные палатки с подогревом на 10 человек, костюмы для подводных спасательных операций, надувные лодки с моторами, 4-местные катамараны, спасательные жилеты и шлемы, портативные радиостанции и другое будут применять спасатели ГСЧС для ликвидации последствий разрушительных наводнений.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил благодарность за сотрудничество и помощь министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Протянуть руку помощи другому в тяжелые времена - это настоящее сотрудничество! Только так можно преодолеть беду, от COVID-19 до разрушительных наводнений", - сказал Аваков.

Напомним, Евросоюз продолжает мобилизовать экстренную помощь Украине в связи с наводнениями на западе страны.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Украина, Италия, помощь, паводки
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