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В Винницкой области местный случайно застрелил парня

В Винницкой области местный случайно застрелил парня

КИЕВ. 29 июня. УНН. Правоохранители Винницкой области в субботу задержали 28-летнего жителя Калиновского района, который во время отдыха на пруду по собственной неосторожности смертельно ранил своего товарища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.

Как отметил начальник Калиновского отдела полиции Александр Король, свидетели происшествия сначала давали показания, что потерпевший сам себя смертельно травмировал.

"Однако, в ходе проведения расследования полицейские установили различия в показаниях и задержали злоумышленника, причастного к смертельному травмированию парня. Им оказался 28 - летний местный житель. Во время демострации пистолета "STALKER" мужчина по собственной неосторожности выстрелил и травмировал мужчину. Парень умер по дороге в больницу в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Следственным отделением полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 119 УК (убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Новомосковске Днепропетровской области на улице возле магазина между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента.

Источник: УНН
Теги: убийство, полиция, Винница и Винницкая область
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