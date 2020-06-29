В Германии утвердили антикризисные меры на 130 миллиардов евро

КИЕВ. 29 июня. УНН. Правительственный пакет стимулирования конъюнктуры одобрили Бундестаг и Бундесрат. Правительство утверждает, что меры на 130 млрд евро будут способствовать росту экономики уже во втором полугодии текущего года, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Немецкие Бундестаг и Бундесрат в понедельник, 29 июня, окончательно утвердили пакет финансовых стимулов для оживления экономики страны на общую сумму в 130 миллардов евро. Во время специального заседания Бундестага за этот пакет проголосовали партии правительственной коалиции - блок консервативных партий ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). "Альтернатива для Германии" (АПН) и Свободная демократическая партия (СвДП) выступили против, а "Зеленые" и Левая партия воздержались при голосовании.

Принятый пакет мер предусматривает снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 19 до 16 процентов с 1 июля до конца 2020 года. Льготная ставка НДС тоже будет снижена - с 7 до 5 процентов. Семьи с детьми получат выплату в размере 300 евро на каждого ребенка, также предусмотрены дополнительные налоговые льготы для одиноких родителей.

Особое внимание уделено помощи для отраслей экономики, наиболее пострадавших от локдауна - прежде всего туристического и ресторанного бизнеса. Малым и средним фирмам в этих областях планируют предоставить помощь на 25 миллиардов евро.

Из-за кризиса, вызванный пандемией коронавируса, Германии в этом году грозит самый большой из послевоенных времен спад экономики. Снижение ставки НДС, которая будет стоить правительству немного меньше 20 миллиардов евро, вступит в силу с 1 июля. Оппозиция в Бундестаге раскритиковала эти мероприятия. Как отметила Сара Вагенкнехт из Левой партии, ссылаясь на экспертов, из этих 20 миллиардов евро для потребителей будут ощутимыми лишь 3 миллиарда евро. В то же время выгоду получат такие крупные компании как Amazon.

Напомним, глава МИД Германии не исключает повторного закрытия границ в Европе.