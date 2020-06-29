В аннексированном Крыму "власть" начала перекачку воды из Ивановского водозабора

КИЕВ. 29 июня. УНН. В аннексированном Крыму 29 июня начали откачки воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя. Об этом сообщил российский "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии"

"Мы запускаем очередную ветку Ивановского водозабора для обеспечения Симферополя питьевой водой. 25 тысяч кубов воды будет дополнительно получать Симферополь. Вода будет накапливаться в Партизанском водохранилище и ситуация будет улучшаться", - сказал Аксенов.

Как пояснил руководитель предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, продолжается откачка артезианской воды. При этом Аксенов заверил, что "никакой экологической угрозы это не представляет".

Ранее "министр" жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев сообщил, что в Симферополь прокладывают еще один водовод.

"Глава" российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не требует поставки днепровской воды с материковой Украины Северо-Крымским каналом.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на повестке дня сегодня нет вопроса о восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым.