Автор победного гола в ворота "Динамо" признан лучшим игроком тура УПЛ

КИЕВ. 29 июня. УНН. Украинская Премьер-лига по итогам опроса специалистов из экспертного совета, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 28-го тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

По итогам голосования победу одержал защитник "Десны" Андрей Гитченко, опередивший нападающего "Колоса" Владимира Лысенко.

Экспертный совет УПЛ сформировали: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Напомним, что Гитченко принес "Десне" выигрыш над "Динамо" благодаря голу в компенсированное время матча.