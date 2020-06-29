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Автор победного гола в ворота "Динамо" признан лучшим игроком тура УПЛ

Автор победного гола в ворота "Динамо" признан лучшим игроком тура УПЛ

КИЕВ. 29 июня. УНН. Украинская Премьер-лига по итогам опроса специалистов из экспертного совета, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 28-го тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

По итогам голосования победу одержал защитник "Десны" Андрей Гитченко, опередивший нападающего "Колоса" Владимира Лысенко.

Экспертный совет УПЛ сформировали: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Напомним, что Гитченко принес "Десне" выигрыш над "Динамо" благодаря голу в компенсированное время матча.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
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