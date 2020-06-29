Новости: Спорт
Понедельник, 29 июня 2020, 20:59 • Сергей Куркович • 8715
Автор победного гола в ворота "Динамо" признан лучшим игроком тура УПЛ
КИЕВ. 29 июня. УНН. Украинская Премьер-лига по итогам опроса специалистов из экспертного совета, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 28-го тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
По итогам голосования победу одержал защитник "Десны" Андрей Гитченко, опередивший нападающего "Колоса" Владимира Лысенко.
Экспертный совет УПЛ сформировали: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.
Напомним, что Гитченко принес "Десне" выигрыш над "Динамо" благодаря голу в компенсированное время матча.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram